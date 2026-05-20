Un artista che aveva vissuto sotto il regime in Iran ha deciso di lasciare il paese e si è rifugiato in una piccola località italiana. Durante il suo soggiorno, ha realizzato un quadro che rappresenta il desiderio di libertà femminile. La sua fuga, avvenuta attraverso un percorso clandestino, è avvenuta per motivi legati alla sua condizione personale e alle sue idee. Il dipinto, ora visibile nella comunità, è diventato simbolo di resistenza e di speranza.

Tempo di lettura: 2 minuti Artista scappato dall’Iran: la storia di Samir e il suo quadro sui diritti delle donne donato al Comune di #castelpoto “Siamo stati costretti a lasciare l’Iran, a causa di un regime dittatoriale e ideologico che nega i diritti umani fondamentali e porta avanti una sistematica oppressione delle donne, privandole di ogni dignità e libertà”. Samiar è al fianco di sua moglie Asmar. Quasi un anno fa sono scappati dal loro Paese. Ad accogliere entrambi come rifugiati politici in Italia è stato la il comune di Castelpoto, attraverso il progetto SAI gestito dalla cooperativa Lulliput. Samiar è un artista, ospite da sette mesi insieme alla moglie nel centro di accoglienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’Iran a Castelpoto: Samiar fugge dal regime e dona un quadro simbolo della libertà delle donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Io, attivista per l’Iran". Piruz vive qui dal 2012 e così lotta per la libertà. La sua storia-simboloPiruz Rajaee ha 61 anni, gli occhi curiosi, tante vite e tanti lavori da raccontare.

La guerra non libera le donne. Dal regime iraniano alla strage della scuola, i diritti non nascono dalle crisiRoma, 8 marzo 2026 – Siccome è l’8 marzo, siccome oggi è la giornata internazionale della donna, vale la pena parlare di questa nuova orrenda guerra...