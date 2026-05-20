Dalle Dolomiti a Tokyo | il Piave DOP conquista il mercato giapponese

Il Piave DOP ha recentemente iniziato a essere distribuito sul mercato giapponese, passando dalle Dolomiti a Tokyo. Per entrare nel mercato asiatico, è stato stipulato un accordo di esclusiva tra un’azienda italiana e un distributore locale. La strategia mira a rafforzare la presenza del formaggio piemontese in Giappone, un mercato con una domanda crescente di prodotti italiani. La collaborazione tra le parti è stata ufficializzata nelle scorse settimane, aprendo nuove possibilità di esportazione.

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? Punti chiave Come farà il Piave a competere con i grandi formaggi italiani?. Chi ha firmato l'accordo di esclusiva per il mercato nipponico?. Perché i ristoratori di Tokyo hanno scelto proprio questo formaggio?. Quanto inciderà l'abbassamento dei dazi sulle esportazioni verso l'Asia?.? In Breve Piano prevede 3.000 forme nel primo anno con target di 12.000 unità future.. Luca Cacitti e Seiichi Aoto hanno siglato l'intesa presso i Caseifici GranTerre.. Lattebusche ha registrato un fatturato totale superiore a 164 milioni di euro.. Dazi giapponesi al 15% con possibile abolizione completa entro l'anno 2033.. Il formaggio Piave di Lattebusche approda ufficialmente sui mercati del Giappone grazie a un accordo in esclusiva con il gruppo giapponese Okura Food Sales Co. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle Dolomiti a Tokyo: il Piave DOP conquista il mercato giapponese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Miele della Lunigiana DOP: l’eccellenza DOP conquista TuttoFood? Cosa scoprirai Quali nuove varietà DOP verranno presentate per la prima volta a Milano? Come può un vasetto di miele garantire l'inclusione sociale... Il Formaggio di Fossa sbarca a Bruxelles: l'eccellenza Dop conquista l'EuropaIl Comune di Sogliano al Rubicone ha partecipato a Bruxelles al “6th EuropeanEvent on quality and origin products”, promosso da Arepo (Associazione...