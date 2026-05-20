Dalla mensa di Pero all’Osteria | il sogno di Margherita a Casellario
Una mensa aziendale di Pero si è trasformata in un'osteria molto frequentata. La storia di Margherita, che gestisce il locale, ha attirato l’attenzione di molti. La sua passione per la cucina si riflette nei piatti preparati, tra cui spicca la crostata della nonna Teresina. La trasformazione del locale ha suscitato curiosità tra i clienti e gli addetti ai lavori. La ricetta della crostata e il cambiamento del locale sono al centro di molte domande.
? Domande chiave Come ha fatto una mensa aziendale a diventare un'osteria ricercata?. Quali segreti nasconde la ricetta della crostata della nonna Teresina?. Perché i milanesi scelgono proprio questa zona per sfuggire al caos?. Chi garantirà la continuità di questa tradizione tra i due figli?.? In Breve Gestione familiare affidata ai figli Alessandro e Stefano dal 1985.. Menù con prezzi tra 30 e 40 euro per piatti tipici.. Cuoco Yuri propone specialità come tortelli con amaretti e riso Roverone.. Clientela milanese cerca rifugio nella zona di Corte Palasio e fiume Adda.. A Casellario, nella piccola frazione di Corte Palasio, Margherita Granata sta per celebrare il suo ottantesimo compleanno il prossimo 9 giugno, portando con sé quarant’anni di storia culinaria nell’Antica Osteria Lungoladda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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