Dalla maturità di Mancini alla rivincita di Tare e il Sarri polemico | il meglio e il peggio dell' ultima di A

Nell'ultima giornata di campionato si sono svolti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. Un calciatore della rosa giallorossa ha ottenuto la sua prima presenza da titolare, dimostrando una crescita significativa. Nel frattempo, il direttore sportivo del club rossonero ha deciso di puntare su due giocatori appena schierati contro il Genoa, entrambi autori di gol. Tra le dichiarazioni dei tecnici, alcune affermazioni hanno suscitato discussioni, mentre altre hanno messo in luce aspetti specifici delle prestazioni recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il punto di vista di Stefano Agresti su alcuni dei temi emersi nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Maturità, t’avessi avuto prima. Rivisitiamo Antonello Venditti, tifoso romanista, per il romanista Gianluca Mancini. Il quale a trent’anni - li ha compiuti a luglio - ha raggiunto un equilibrio che lo ha trasformato. Dov’è finito il ragazzone che spesso in campo perdeva la testa, litigava con chiunque gli passasse accanto, faceva collezione di ammonizioni? Non c’è più, per fortuna. Oggi Mancini è un difensore di una completezza rara per il nostro campionato: efficace in copertura, nel rispetto della tradizione italica, e abile anche in fase offensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla maturità di Mancini, alla rivincita di Tare e il Sarri polemico: il meglio e il peggio dell'ultima di A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Psg-Liverpool: grande rivincita dell’ultima Champions, ma il pronostico è con i campioni Napoli senza Conte: spunta il ritorno di Sarri, Mancini apre. Fabregas bocciato dai tifosi? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante un contratto valido fino al 2027. Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie: cosa annuncerà il ministero. Dalla seconda prova alle quattro discipline dell’orale, tutte le novitàUn messaggio di poche righe, ma sufficiente ad accendere l’attesa di migliaia di studenti. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è comparso un avviso di manutenzione proprio nella ... ilmessaggero.it Scalapay, dalla Bei 70 milioni di finanziamenti per andare oltre il Bnpl. Parla l’ad Simone Mancini: nel 2026 in utilePrimo storico finanziamento per un unicorno italiano da parte della Banca europea degli investimenti. Scalapay, l’unicorno italiano del Buy now pay later, ha annunciato ieri che riceverà dalla Bei ... milanofinanza.it