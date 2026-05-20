Dalla Lega arrivano aggiornamenti sulla formazione della Top 11 della Serie B, con un giovane calciatore italiano inserito tra i undici migliori. La presenza di questo talento sottolinea come il campionato di seconda divisione si confermi un palcoscenico importante per lo sviluppo di giovani promesse del calcio nazionale. La competizione continua a offrire opportunità di crescita e responsabilità per i giocatori in fase di affermazione, mantenendo un ruolo centrale nel percorso di formazione dei futuri protagonisti del calcio italiano.

Giovane, italiana e di grande prospettiva. La serie B continua a confermarsi un punto di riferimento per la crescita dei talenti del calcio Azzurro, un campionato capace di dare spazio, continuità e responsabilità a tanti profili giovani pronti a diventare protagonisti anche ai livelli più alti. E nell’ipotetica rosa dei top under 23, stilata dalla Lega di B, sono ben due i giocatori del Cesena: nella lista dei titolari, infatti, a centrocampo non poteva mancare Tommaso Berti, idolo di casa e giocatore 100% ’made in bianconero’ per il quale di recente è arrivata un’offerta di 4,5 milioni dalla Championship, seconda divisione inglese. Oltre al talento di Calisese, menzione speciale per un altro giovane che ha vestito la maglia del Cavalluccio, anche se in prestito dal Bologna: il difensore Tommaso Corazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dalla Lega. Berti nella Top 11 della B. Sirene dall’Inghilterra

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