Una mostra a Venezia mette in luce come la natura di Shanghai si intrecci con il paesaggio della laguna. In esposizione ci sono opere di cinque artisti provenienti dalla Cina che portano l’estetica orientale tra le mura della Serra dei Giardini. Le creazioni mostrano come le influenze artistiche del continente asiatico si traducano in interventi visivi sul territorio veneziano. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, invitando i visitatori a riflettere sui rapporti tra ambienti naturali e pratiche artistiche.

? Punti chiave Come può la natura di Shanghai dialogare con la laguna veneziana?. Chi sono i cinque artisti che portano l'estetica orientale a Venezia?. Cosa accade quando la fotografia viene impressa su supporti di rame?. Perché la Serra dei Giardini Reali è la cornice ideale per l'esposizione?.? In Breve Mostra Flora Fantastica aperta alla Serra dei Giardini Reali fino al 26 luglio.. Partecipano gli artisti Stefania Orrù, Hammer Chen, Mustafa Boga, Elisa Insua e Chun Hua Catherine Dong.. Progetto nato dalla residenza Swatch Art Peace Hotel presso il Bund di Shanghai.. Dialogo tra natura e città attraverso opere di artisti turchi, argentini e sino-canadesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Cina a Venezia: la natura prende vita nella Serra dei Giardini

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