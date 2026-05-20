Dalla Centrale dell' Acqua alla Galleria del Vento | i 100 luoghi straordinari da visitare gratis a Milano

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolge la nuova edizione di ‘Open House Milano’, un evento dedicato all’architettura che permette di visitare gratuitamente oltre 100 luoghi della città. Tra i siti coinvolti ci sono musei, edifici storici, strutture moderne e progetti di riqualificazione urbana, alcuni normalmente chiusi al pubblico. L'iniziativa offre l'opportunità di scoprire spazi insoliti e di approfondire la conoscenza di diverse tipologie di architettura e interventi cittadini.

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Musei, palazzi storici, torri d'avanguardia: sabato 23 e domenica 24 maggio arriva la nuova edizione di ‘Open House Milano’, l'iniziativa dedicata all'architettura che permette di scoprire luoghi solitamente inaccessibili e progetti di riqualificazione urbana. Sono più di cento le location. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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