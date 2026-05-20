Dalila Loiacono al vertice di Federcontribuenti Lazio e Roma Capitale

Federcontribuenti ha annunciato la nomina dell’avvocato Dalila Loiacono come responsabile territoriale per la regione Lazio, comprensiva di Roma Capitale. Inoltre, Loiacono sarà incaricata di gestire lo sportello dedicato ai Contributi dell’Unione Europea. La decisione riguarda esclusivamente l’incarico assegnato, senza ulteriori dettagli sulle sue funzioni o motivazioni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione senza ulteriori commenti o dichiarazioni.

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In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Federcontribuenti nomina l’avvocato Dalila Loiacono responsabile territoriale Regione Lazio – Roma Capitale e responsabile dello sportello Contributi UE. Loiacono è stata cooptata presso l’associazione dei contribuenti italiani per “la sua peculiare e ampia conoscenza oltre che nel campo economico, anche nel mondo delle imprese e del sociale”, spiega una nota di Federcontribuenti. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Vela rossa a Scampia, crolla il vano ascensore: edificio evacuato, sgomberate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Federcontribuenti, Dalila Loiacono nominata responsabile per Lazio e Roma CapitaleRoma, 19 maggio 2026 – Il Consiglio Nazionale di Federcontribuenti, su proposta del Presidente Marco Paccagnella, ha nominato l’Avvocato Dalila... Derby della Capitale: Roma in Champions e Lazio in cerca di riscatto? Domande chiave Chi sostituirà Romagnoli per coprire il buco in difesa alla Lazio? Come influenzerà il rientro di Pellegrini la formazione di...