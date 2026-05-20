In Casentino, i Carabinieri hanno scoperto un giro di spaccio legato a due imprenditori titolari di un’attività di produzione di tomaie. La vicenda riguarda anche il figlio minore e un dipendente dell’azienda. Le indagini hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla perquisizione di diverse proprietà, tra cui il stabilimento produttivo. La coppia di imprenditori e gli altri coinvolti sono stati denunciati per diversi reati legati allo spaccio di droga.

In Casentino c’era chi faceva tomaie e chi, a quanto pare, anche “tagli”. I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno scoperto un presunto giro di spaccio che avrebbe coinvolto una coppia di imprenditori titolari di un tomaificio, il figlio minorenne e un dipendente dell’azienda. Altro che filiera corta: qui dalla fabbrica si passava direttamente alle dosi. Tutto è partito da un normale controllo stradale. I militari fermano un’auto con a bordo una donna di 49 anni, il figlio diciassettenne e un operaio 54enne. Fin qui ordinaria provincia. Poi salta fuori un foglio con conti, nomi e debiti che, secondo i Carabinieri, non riguardavano certo le rate del trattore o la colletta per la sagra della braciola. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dal tomaificio alla “farina”: famiglia d’imprenditori trasformava il Casentino in Breaking Bad con le suole

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