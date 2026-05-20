A Cannes 2026 va in scena una vera celebrazione delle infinite sfumature del biondo: algido, sofisticato, intellettuale, seducente. È infatti un colore di capelli totalmente personalizzabile, elegante e adatto a ogni donna, grazie alle sue mille nuance. Le protagoniste del Festival, da Bella Hadid a Gillian Anderson, confermano. Bella Hadid e mamma Yolanda, le tenerezze che commuovono Cannes X Leggi anche › Capelli color cappuccino, né biondo né castano. Ultra chic Cannes 2026, il biondo trionfa, in tutte le sue sfumature. Perfette per l’estate. 50 sfumature di biondo sfilano sul red carpet di Cannes 2026. Archiviato il classico platino, il biondo esplora nuove dimensioni con sfumature capaci di illuminare e trasformare il look delle star sulla Croisette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal biondo oro di Bella Hadid al "greige" di Cate Blanchett, all'"Upper East Side blonde" di Kelly Rutherford, i biondi da copiare

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