Dal 13 giugno riparte Mirabeach | Nuova area per ospiti in carrozzina

Il parco acquatico situato vicino a Mirabilandia riaprirà i battenti il 13 giugno, segnando l'inizio di una nuova stagione. Per questa estate sono previste diverse novità, tra cui un’area appositamente dedicata agli ospiti in carrozzina, pensata per favorire l’accessibilità e il comfort di tutti i visitatori. La struttura ha annunciato l’intenzione di offrire un’esperienza di svago più inclusiva, mantenendo il suo stile di divertimento e relax. La riapertura segna il rilancio di un’attrazione molto frequentata durante la stagione estiva.

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Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, è pronto a riaprire i cancelli sabato 13 giugno per una nuova estate all’insegna del divertimento e del relax sempre più inclusivi. La spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, e l’atmosfera rilassata saranno ancora una volta la scenografia perfetta di giornate in pieno stile caraibico. I tanti scivoli, percorsi acquatici, piscina con le onde, aree relax, lettini e ombrelloni, spazi verdi con zone VIP e ville esclusive full optional oltre a bar, ristoranti, chiringuito e negozi che completano l’offerta. Per rilassarsi al sole direttamente in acqua, il Rio Angel propone un tranquillo percorso su morbidi gommoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal 13 giugno riparte Mirabeach: "Nuova area per ospiti in carrozzina" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barbara (HHLA PLT), a giugno pronta nuova area in porto a Trieste"Entro la fine di giugno è prevista l'apertura dei primi 37mila metri quadrati di nuove aree ex Ferriera. Bagnini: nuova gara, l'aggiudicazione solo a metà giugno. La stagione riparte senza servizioPer il servizio di salvamento su spiaggia libera il Comune di Latina ha già avviato le procedure per la nuova gara, dopo la rescissione del contratto... Dal 13 giugno riparte Mirabeach: Nuova area per ospiti in carrozzinaSi tratta di un progetto pilota per persone con difficoltà motorie. La direttrice: È la base di partenza per sviluppi sull’accessibilità. ilrestodelcarlino.it