Dahlia la startup dell’Orientale di Napoli che unisce analisi umanistica e modelli algoritmici

Dahlia è una startup nata all’interno dell’Università Orientale di Napoli, che combina approcci umanistici e tecnologie algoritmiche. Il nome scelto richiama un fiore con molti petali, ognuno dei quali simboleggia un servizio diverso che l’azienda intende proporre. La realtà si propone di sviluppare strumenti capaci di integrare analisi culturali e tecniche computazionali. La startup si presenta come un progetto innovativo, con un focus sulla collaborazione tra discipline diverse.

Per la startup hanno scelto il nome Dahlia, un fiore dai tanti petali dove ognuno rappresenta un servizio che si intende offrire. E’ un nome che riflette la loro visione: rendere accessibile anche la tecnologia più complessa. Loro sono tre ricercatori, Giulia Speranza, Raffaele Manna e Maria Pia di Buono che, uniti da un obiettivo comune, hanno fondato il primo spin-off accademico del dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati del l’Università L’Orientale di Napoli, oggi realtà imprenditoriale. oggi realtà imprenditoriale. Forte degli studi umanistici, il team vuole portare sul mercato con Dahlia le competenze in intelligenza artificiale applicata al linguaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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