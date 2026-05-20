Elisa Toffoli debutta nel mondo della musica nel 1997 con un album che segna il suo ingresso nel panorama discografico. Sebbene molti credano che il suo primo lavoro sia in italiano, la cantante ha anche inciso brani in inglese, alcuni dei quali sono stati molto apprezzati. Nel corso degli anni, ha pubblicato diversi brani in inglese che hanno riscosso successo tra il pubblico. La sua produzione musicale comprende anche canzoni in questa lingua, oltre a quelli in italiano, con alcune tracce che si sono distinte nel tempo.

È il 1997 quando Elisa, norme d’arte di Elisa Toffoli, fa il suo esordio nel mercato discografico. E tutti magari penseranno che il suo primo album sia in lingua italiana. Invece ci ricordiamo male, perché il suo primo album, Pipes & Flowers, è scritto interamente in lingua inglese. Il singolo che più di tutti ha successo è Labyrynth, una ballata rock che sancisce il successo della cantante di Monfalcone e che è stato inciso in due versioni diverse. Poi sempre nello stesso anno esce Sleeping in your hand, una delle sue ballate più iconiche. Con il nuovo millennio, Elisa continua a cantare in inglese. È il 200 quando esce Gift, singolo tratto dall’album Asile’s world dai tratti ipnotici e raffinati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dagli esordi all’album On: quali sono i migliori brani in inglese di Elisa?

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