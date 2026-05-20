Una nuova versione del suv compatto si presenta con un sistema ibrido che combina un motore a benzina con un motore elettrico. La vettura può percorrere circa 1.500 chilometri utilizzando principalmente la trazione elettrica, grazie a una batteria di dimensioni adeguate. Si sono poste alcune domande sulle modalità di gestione della trazione su superfici scivolose o fangose e sull’effettivo risparmio di carburante rispetto ai modelli tradizionali, considerando anche l’uso combinato dei due motori.

? Domande chiave Come gestisce il motore elettrico posteriore la trazione su fango?. Quanto incide il sistema ibrido sul risparmio totale del carburante?. Perché la trazione elettrica sostituisce l'albero di trasmissione meccanico?. Quali modalità di guida garantiscono stabilità sui terreni più sconnessi?.? In Breve Motore 1.2 turbo tre cilindri con sistema mild hybrid 48V da 154 CV.. Due serbatoi da 50 litri garantiscono autonomia fino a 1.500 km totali.. Unità elettrica posteriore da 31 CV con trasmissione a due marce.. Prezzi partono da 28.500 euro per l'allestimento Expression con velocità 180 kmh.. La nuova Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 affronta il mercato con una combinazione tecnica inedita che unisce il risparmio del GPL alla gestione intelligente della trazione integrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dacia Duster Hybrid-G: 1.500 km di autonomia con trazione elettrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DACIA DUSTER HYBRID 155 cv | Risparmio, prestazioni e piacere di guida

Sullo stesso argomento

Dacia Duster Hybrid: la trazione elettrica 4×4 sfida il fuoristrada? Cosa sapere Dacia lancia la nuova Duster Hybrid-G 150 4×4 con trazione elettrica posteriore.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4, la prova de Il Fatto.it – Più trazione, meno consumi – FOTO‹ › 1 / 3 dacia duster 4x4 ‹ › 2 / 3 dacia duster 4x4 ‹ › 3 / 3 dacia duster 4x4 La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 è una di quelle auto che...

Dacia Duster Hybrid-g 150 4x4: l'abbiamo sporcata sullo sterrato - Video x.com

Jogger 155 Hybrid Full tank consumption - driving economically/sensibly reddit

Dacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4×4 introducono una nuova formula tra GPL, ibrido e trazione integrale elettricaDacia lancia Hybrid-G 150 4x4 su Duster e Bigster: 154 CV, GPL, trazione integrale elettrica, fino a 1.500 km di autonomia. quotidianomotori.com

Dacia Duster Hybrid-g 150 4x4: l'abbiamo sporcata sullo sterrato - VideoAbbiamo provato la Dacia Duster 4x4 sia su strada che su sterrato e ci ha stupito molto piacevolmente la sua grande sicurezza ... hdmotori.it