Dachser&Fercam Si Cobas | Premio di risultato da 1640 euro

Ieri è stato firmato un accordo tra il sindacato Si Cobas e i fornitori che operano nel sito Dachser-Fercam di Caorso. L’intesa prevede un premio di risultato di 1.640 euro per i lavoratori coinvolti. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini specifici o sul procedimento che ha portato alla firma. La notizia riguarda direttamente i dipendenti del centro logistico e la relazione tra le parti coinvolte.

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