Dachser&Fercam Si Cobas | Premio di risultato da 1640 euro
Ieri è stato firmato un accordo tra il sindacato Si Cobas e i fornitori che operano nel sito Dachser-Fercam di Caorso. L’intesa prevede un premio di risultato di 1.640 euro per i lavoratori coinvolti. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini specifici o sul procedimento che ha portato alla firma. La notizia riguarda direttamente i dipendenti del centro logistico e la relazione tra le parti coinvolte.
È stato siglato nella giornata di ieri l’accordo fra S.I.Cobas e i fornitori presenti nel sito Dachser-Fercam di Caorso. «Il sito - commenta il coordinamento provinciale S.I. Cobas di Piacenza - vanta uno “storico” notevole in termini di accordi migliorativi. Si è partiti nel lontano 2018 con il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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