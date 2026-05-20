Da Tropea a Salerno | ha aperto i battenti Casa spaghetti con ottima pasta fresca artigianale dal sapore moderno

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Casa Spaghetti sbarca a Salerno, esattamente in via Diaz. Il ristorante che nasce a Tropea, nel cuore della Calabria, dunque, ha aperto i battenti anche nel nostro territorio per promuovere una pasta fresca artigianale veloce, accessibile e sorprendente. In particolare, il locale propone una bowl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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