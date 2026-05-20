Un massaggiatore di 77 anni è stato indagato dopo una presunta seduta di shiatsu che si è conclusa con comportamenti inappropriati. Secondo le accuse, durante l’incontro avrebbe baciato la donna sulla bocca, oltre a toccarla con forza al seno e in altre aree intime. La vittima, secondo quanto riferito, si sarebbe sentita sconvolta e paralizzata dalla paura durante l’intera sessione. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti.

Una seduta di massaggio shiatsu che, secondo l’accusa, si sarebbe trasformata in un incubo. Baci improvvisi sulla bocca, palpeggiamenti al seno e nelle parti intime, mani portate con forza sul corpo di una donna sconvolta e paralizzata dalla paura. È da qui che parte l’ inchiesta della Procura di Rimini coordinata dal pubblico ministero Davide Ercolani, che nelle scorse ore ha chiuso ufficialmente le indagini preliminari nei confronti di un uomo di 77 anni residente in provincia di Rimini, accusato di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nell’ottobre dello scorso anno durante una seduta di massaggio shiatsu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da seduta shiatsu a un incubo. Indagato massaggiatore di 77 anni

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This Treatment Completely Loosened a Dancers Body

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