Da Ostia a Francoforte | al via gli europei di karate 2026

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi mercoledì 20 fino a domenica 24 maggio, Francoforte ospiterà i Campionati Europei Senior di karate 2026. La nazionale italiana sarà presente alla competizione, che si svolge in questa città tedesca. La manifestazione coinvolge diverse squadre provenienti da tutta Europa e rappresenta un momento importante per gli atleti che si preparano a competere in diverse discipline della disciplina. La fase di gara durerà cinque giorni e si svolgerà in diverse strutture della città.

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La nazionale italiana di karate sarà protagonista ai Campionati Europei Senior 2026 che si disputeranno a Francoforte a partire da oggi mercoledì 20 fino a domenica 24 maggio. Nella spedizione azzurra presenti tanti atleti che si sono distinti dopo la Premier League del PalaFijlkam di Ostia e che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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