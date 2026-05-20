Da mesi nella frazione auto danneggiate da un ' maniaco' dei tergicristalli | Ora ci attrezziamo con le telecamere

Da alcuni mesi nella frazione periferica si verificano ripetuti atti di danneggiamento alle automobili in sosta, con i tergicristalli spezzati da una persona non identificata. I residenti hanno segnalato che il comportamento si ripete regolarmente e che i danni sono ancora frequenti. In risposta a questa situazione, alcuni di loro hanno deciso di installare telecamere di sorveglianza per cercare di individuare il responsabile e monitorare i luoghi più colpiti. La presenza di questo individuo ha generato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui