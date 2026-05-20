Da mesi nella frazione auto danneggiate da un ' maniaco' dei tergicristalli | Ora ci attrezziamo con le telecamere
Da alcuni mesi nella frazione periferica si verificano ripetuti atti di danneggiamento alle automobili in sosta, con i tergicristalli spezzati da una persona non identificata. I residenti hanno segnalato che il comportamento si ripete regolarmente e che i danni sono ancora frequenti. In risposta a questa situazione, alcuni di loro hanno deciso di installare telecamere di sorveglianza per cercare di individuare il responsabile e monitorare i luoghi più colpiti. La presenza di questo individuo ha generato preoccupazione tra gli abitanti della zona.
Da diversi mesi c'è un vandalo nella frazione periferica che si diverte a spezzare i tergicristalli delle auto in sosta, il problema piuttosto insolito non è stato risolto e tornano a farsi sentire alcuni residenti. Continuano infatti i danneggiamenti a Borello nei parcheggi pubblici del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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