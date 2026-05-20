L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un nuovo allarme riguardo al rischio di una pandemia globale, segnalando che il mondo si trova in una fase di potenziale crisi sanitaria più grave rispetto a quella scatenata dal Covid nel 2020. Recentemente sono stati segnalati nuovi casi di hantavirus a Milano e anche l’ebola ha fatto tornare l’attenzione, con un incremento delle preoccupazioni sulla diffusione di malattie zoonotiche. Tra le notizie più recenti si registra anche un caso di hantavirus in Italia.

Il mondo è “sull’orlo di danni pandemici ancora maggiori” rispetto a quanto avvenuto a causa del Covid nel 2020. A lanciare il monito è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale il rischio di pandemia “sta superando gli investimenti”. Le preoccupazioni dell’OMS sono state affidate a un documento, intitolato ‘ Un mondo sull’orlo del baratro: priorità per un futuro resiliente alle pandemie’ e presentato in occasione della 79esima Assemblea mondiale della sanità. A firmarlo è un gruppo di esperti che compone il Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), promosso dalla stessa OMS Insieme al Gruppo Banca mondiale. Il monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da Hantavirus a ebola, allarme OMS: rischio pandemia a breve. Nuovo caso hantavirus a Milano

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WHO Chief Raises Global Alarm As Deadly Ebola Outbreak Spreads Rapidly | APT

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