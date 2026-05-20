Dopo l’attentato avvenuto a Modena, una frase pronunciata poche ore dopo ha fatto il giro dei media, affermando che l’Italia non è morta e che c’è ancora speranza. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti, diventando un punto di riferimento per il racconto di un Paese che affronta momenti difficili. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di reazioni e testimonianze di cittadini e figure pubbliche, che cercano di trovare segnali di resilienza tra le notizie di cronaca e i fatti recenti.

Quella frase pronunciata poche ore dopo la tentata strage di Modena – «Ho mostrato che l’Italia non è morta, c’è ancora» – è una di quelle destinata a restare impressa nell’immaginario collettivo. Non certo quello frutto della grande stampa, che si è affrettata (a differenza del Secolo d’Italia e di pochi altri) a rimuoverla dai principali titoli. Parliamo, invece, del racconto generato dalla memoria orale, dalla coscienza popolare. Luca Signorelli, l’uomo che ha fisicamente fermato la furia di Salim El Koudri, col suo gesto ci ha restituito l’etica di un tipo “antico”. Una figura che ritorna ogniqualvolta la storia si prende la briga di riscattare la caricatura che viene fatta spesso, troppo spesso, degli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Fieramosca a Signorelli, italiani davvero oltre le “maschere” e la rassegnazione

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