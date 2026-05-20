Cyber-pandemia | ecco come può saltare l' Italia
La questione della sicurezza informatica ha radici che risalgono a oltre mezzo secolo fa, con la creazione delle prime reti che hanno portato alla nascita di Internet. Oggi, con la diffusione di tecnologie digitali e l’aumento delle connessioni online, il rischio di attacchi informatici si fa più concreto, mettendo a rischio sistemi critici e dati sensibili. La possibilità di un'ondata di attacchi informatici di vasta portata, spesso definita come cyber-pandemia, rappresenta una minaccia che coinvolge anche l’Italia.
Di cybersecurity si comincia a parlare oltre 50 anni fa, con la nascita delle prime reti dalle quali sorgerà Internet. A livello aziendale, la cybersecurity è fondamentale per la strategia di gestione del rischio informatico, dalle minacce comuni fino ad arrivare all’ AI. Minacce sempre più sofisticate e frequenti obbligano ogni tipo di organizzazione ad intensificare massicciamente gli investimenti di prevenzione e mitigazione del rischio. Nel triennio in corso la spesa per la sicurezza informatica supererà i 400 miliardi di dollari. Bene ricordare che, secondo stime attendibili, il costo annuale a livello globale causato dalla criminalità, dovuto alle carenze della cybersecurity, nel 2025 avrebbe superato i 10 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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