Cyber-pandemia | ecco come può saltare l' Italia

La questione della sicurezza informatica ha radici che risalgono a oltre mezzo secolo fa, con la creazione delle prime reti che hanno portato alla nascita di Internet. Oggi, con la diffusione di tecnologie digitali e l’aumento delle connessioni online, il rischio di attacchi informatici si fa più concreto, mettendo a rischio sistemi critici e dati sensibili. La possibilità di un'ondata di attacchi informatici di vasta portata, spesso definita come cyber-pandemia, rappresenta una minaccia che coinvolge anche l’Italia.

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