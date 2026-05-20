Cutrone lancia il Monza Doppietta dalla panchina La Juve Stabia si arrende solamente nel recupero

Nel match disputato ieri, il Monza ha conquistato la qualificazione grazie a una vittoria ottenuta tra il 40’ e il 51’ della ripresa. La squadra ha segnato due gol dalla panchina, contribuendo a superare la Juve Stabia, che ha resistito fino al recupero, quando ha subito il gol decisivo. La partita si è conclusa con il Monza che ha passato il turno, confermando la sua supremazia nella ripresa.

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di Alessandro Stella MONZA Un passaggio del turno legittimato con una vittoria per cuori forti, con tutti i gol arrivati tra il 40’ e il 51’ della ripresa. Il Monza supera 2-1 la Juve Stabia nel ritorno delle semifinali playoff di Serie B e vola all’ultimo atto. Oggi verrà stabilita l’avversaria: i biancorossi si giocheranno la promozione contro una tra Catanzaro (favorita visto il 3-0 maturato all’andata) e Palermo. In ogni caso al Monza basteranno ancora due pareggi volare nella massima categoria. All’U-Power Stadium contro i campani decide invece la doppietta di Cutrone, un po’ appannato nelle ultime uscite, ma questa volta determinante da subentrato, nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cutrone lancia il Monza. Doppietta dalla panchina. La Juve Stabia si arrende solamente nel recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Doppietta di Cutrone: il Monza batte la Juve Stabia e centra la finale dei playoffFino a sette anni fa erano amici e giocavano per gli stessi colori, quelli rossoneri. PAGELLE e TABELLINO Monza-Juve Stabia 2-1: mago Cutrone, brianzoli in finaleVoti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Cutrone lancia il Monza. Doppietta dalla panchina. La Juve Stabia si arrende solamente nel recuperoBurnete pareggia la prima rete della punta che poi chiude i giochi al 95’. Oggi la sfida tra Palermo e Catanzaro per conoscere la prossima avversaria. sport.quotidiano.net GazzSport - Doppio Cutrone: il Monza batte la Juve Stabia e vola in finale playoffE' il Monza la prima finalista dei playoff di Serie B. Come scrive Francesco Albanesi sulla rosea, fino a sette anni fa erano amici e giocavano per gli stessi colori, quelli rossoneri. Stavolta, uno ... tuttob.com