Crollo Vela Rossa si sgomberano i detriti il cantiere andrà avanti

Nella giornata di oggi sono iniziate le operazioni di sgombero dei detriti causati dal crollo di una vela rossa in via Pietro Gobetti 121, vicino all'edificio di sei piani. L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha provocato danni alla struttura e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le autorità hanno deciso di proseguire con i lavori di cantiere, mentre le indagini per chiarire le cause continuano senza sosta.

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