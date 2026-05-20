Crollo Vela Rossa si sgomberano i detriti il cantiere andrà avanti
Nella giornata di oggi sono iniziate le operazioni di sgombero dei detriti causati dal crollo di una vela rossa in via Pietro Gobetti 121, vicino all'edificio di sei piani. L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha provocato danni alla struttura e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le autorità hanno deciso di proseguire con i lavori di cantiere, mentre le indagini per chiarire le cause continuano senza sosta.
Avrebbe potuto essere una strage, questione di metri, forse di centimetri. Il crollo ha infatti sfiorato - non senza lasciare segni, come mostra la foto della nostra copertina - l'edificio di 6 piani in via Pietro Gobetti 121 che affaccia sulla Vela Rossa. D'aiuto è certamente stata anche l'ora -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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