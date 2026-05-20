Crollo Vela Rossa l' assessora Zabatta | I residenti stanno tornando a casa

Dopo il crollo avvenuto ieri alla Vela Rossa, gli abitanti di Scampia coinvolti nell’evacuazione sono stati autorizzati a rientrare nelle loro case. L’assessora ha comunicato che i residenti, per un totale di 47 nuclei familiari, stanno gradualmente tornando nelle abitazioni. Le operazioni di sgombero erano state effettuate in via precauzionale, e ora le autorità stanno monitorando la situazione mentre le famiglie tornano a vivere nelle proprie abitazioni.

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