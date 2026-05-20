Crollo vela rossa assessore Zabatta | Garantita assistenza notturna agli sfollati

Nella zona di Scampìa, i cittadini coinvolti dallo sgombero di ieri stanno lentamente tornando nelle loro case. L'incidente si è verificato alla Vela Rossa, portando allo sgombero di 47 nuclei familiari come misura precauzionale. L’assessore ha confermato che durante la notte è stata garantita assistenza alle persone sfollate, che ora stanno cercando di riprendere le loro attività quotidiane dopo il crollo. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti “Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via precauzionale a seguito del crollo verificatosi alla Vela Rossa. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura; altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crollo vela rossa, assessore Zabatta: “Garantita assistenza notturna agli sfollati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni: «Garantita assistenza notturna»«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via... Crollo Vela Rossa, l'assessora Zabatta: “I residenti stanno tornando a casa”“Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampia appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via... Crollo nella Vela Rossa di Scampia nella notte: i 300 sfollati stanno rientrando nelle caseSono quasi tutti rientrati in casa i 47 nuclei familiari sfollati nella notte a seguito del crollo nella Vela Rossa di Scampia, a Napoli; il cedimento ... fanpage.it Crolla nella notte la Vela Rossa di Scampia: 47 famiglie evacuateL'edificio era in demolizione e disabitato. Un pezzo dello stabile si è staccato, sgretolandosi a ridosso di un condominio ... rainews.it