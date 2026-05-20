Crollo al convento di Giaccherino precipitarono mentre ballavano | in cinquantuno chiedono i danni

Ieri mattina, davanti al giudice Jacqueline Monica Magi, sono stati ascoltati i testimoni nel procedimento riguardante il crollo avvenuto al convento di Giaccherino. L’incidente si è verificato mentre un gruppo di persone stava ballando all’interno della struttura, causando la caduta di alcuni individui. In totale, cinquantuno persone hanno presentato una richiesta di risarcimento danni per le conseguenze dell’incidente. Le parti coinvolte sono state sentite nel corso dell’udienza, che si è svolta senza ulteriori complicazioni.

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