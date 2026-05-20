Crollo al convento di Giaccherino precipitarono mentre ballavano | in cinquantuno chiedono i danni

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, davanti al giudice Jacqueline Monica Magi, sono stati ascoltati i testimoni nel procedimento riguardante il crollo avvenuto al convento di Giaccherino. L’incidente si è verificato mentre un gruppo di persone stava ballando all’interno della struttura, causando la caduta di alcuni individui. In totale, cinquantuno persone hanno presentato una richiesta di risarcimento danni per le conseguenze dell’incidente. Le parti coinvolte sono state sentite nel corso dell’udienza, che si è svolta senza ulteriori complicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pistoia, 20 maggio 2026 – È iniziata ieri mattina, davanti al giudice Jacqueline Monica Magi, pubblico ministero il procuratore capo Tommaso Coletta, l’udienza preliminare in cui si discute la richiesta di rinvio a giudizio dei titolari dell’ ex convento di Giaccherino per il disastroso crollo del solaio durante la festa di matrimonio di due giovani sposi fiorentini, avvenuto la sera di sabato 13 gennaio 2024, quando la festa stava per finire. E finì nel peggiore dei modi, con decine di persone che si ritrovarono all’improvviso al piano di sotto, ferite, alcune gravemente, e coperte di polvere. https:www.lanazione.itvideomatrimonio-allex-giaccherino-il-momento-del-crollo-k0z0mxc1 https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

crollo al convento di giaccherino precipitarono mentre ballavano in cinquantuno chiedono i danni
© Lanazione.it - Crollo al convento di Giaccherino, precipitarono mentre ballavano: in cinquantuno chiedono i danni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Lì, mentre ballavano…”. La vip italiana e la bella ‘amica’, scatta il bacio e da un telefono riprendono tuttoPer settimane si sono rincorse indiscrezioni, fotografie rubate e racconti sussurrati nei corridoi del gossip.

Leggi anche: Perché centinaia di persone con il cappello ballavano davanti al Comune

crollo al convento diCrollo al convento di Giaccherino, precipitarono mentre ballavano: in cinquantuno chiedono i danniÈ iniziata con la costituzione delle parti civili l’udienza preliminare sulla drammatica festa di nozze. Sotto accusa i tre proprietari. I difensori hanno chiesto di esaminare gli atti. Si riprende a ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web