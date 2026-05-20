Crollo a Scampia entro stasera il rientro a casa degli sgomberati
Nella notte si è verificato un cedimento parziale nel vano ascensori della Vela Rossa, edificio situato nel quartiere di Scampia. La struttura, che era già in fase di abbattimento da dicembre, ha causato lo sgombero di alcuni residenti. Le autorità comunali stanno intervenendo per garantire la sicurezza e prevedono di permettere il rientro a casa degli sgomberati entro questa sera. Non si registrano al momento vittime o feriti legati all'incidente.
Dopo il cedimento parziale che ha interessato la scorsa notte il vano ascensori della Vela Rossa nel quartiere di Scampia – struttura già in fase di abbattimento dallo scorso dicembre – l’Amministrazione comunale di Napoli è al lavoro sin dal primo momento. Il sindaco Gaetano Manfredi e la vicesindaco Laura Lieto, presente sul posto durante tutta la notte, stanno seguendo, insieme a Nicola Nardella, presidente VIII municipalità, gli interventi di messa in sicurezza e di assistenza degli sfollati. Le cause del crollo sono attualmente in corso di accertamento. In via precauzionale, nell’immediato post-evento, circa 300 residenti di un edificio attiguo (in particolare della scala F di via Pietro Gobetti 121) sono stati allontanati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni. Manfredi: «Entro stasera dentro tutti»«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via...
Tragedia alle Maldive, stasera il rientro a Malpensa degli altri 20 italianiQuesta sera il rientro a Malpensa dei venti italiani a bordo dello yacht “Duke of York”.
Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, nessun ferito. Le immagini dell'edificio crollato. #ANSA x.com
Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi due anni dal crollo nella Vela Celeste, in cui persero la vita tre persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato ed è in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte d facebook
Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, nessun feritoCrollo parziale nella notte alla Vela Rossa di Scampia, a Napoli. Il cedimento ha interessato il vano ascensori dell’edificio, già in fase di demolizione, causando l’evacuazione precauzionale di alcun ... tg24.sky.it
Crollo parziale Vela Rossa a Scampia: soccorsi al lavoro da stanotteEdificio attiguo in sicurezza: in corso il rientro delle famiglie Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli. In merito al cedimento parziale che ha interessato la scorsa notte ... expartibus.it