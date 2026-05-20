Crollo a Scampia entro stasera il rientro a casa degli sgomberati

Nella notte si è verificato un cedimento parziale nel vano ascensori della Vela Rossa, edificio situato nel quartiere di Scampia. La struttura, che era già in fase di abbattimento da dicembre, ha causato lo sgombero di alcuni residenti. Le autorità comunali stanno intervenendo per garantire la sicurezza e prevedono di permettere il rientro a casa degli sgomberati entro questa sera. Non si registrano al momento vittime o feriti legati all'incidente.

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