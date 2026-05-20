Nella serata di ieri, alle 22, si è verificato il crollo di un blocco di sette piani all’interno della Vela Rossa di Scampia, a Napoli. Sul posto sono stati avviati immediatamente gli interventi di soccorso e di messa in sicurezza dell’edificio. Contestualmente, sono stati eseguiti sgomberi nelle vicinanze del palazzo interessato. Al momento non risultano feriti né vittime tra i residenti. La zona rimane sotto osservazione mentre continuano le verifiche strutturali.

Non ci sono feriti nel crollo di un blocco di sette piani della Vela Rossa di Scampia a Napoli, avvenuto alle 22.30 circa di ieri. La Vela è in corso di abbattimento da dicembre ed è disabitata, ma i detriti hanno raggiunto un edificio attiguo. A crollare, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una tromba ascensore. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha seguito la vicenda sin dal primo minuto, tenendosi in contatto con il personale giunto sul posto per i soccorsi. “ Come una bomba, peggio di un terremoto “, i commenti dei residenti del palazzo investito dal distacco. Il blocco, fortunatamente, ha appena lambito il nuovo edificio confinante e solo per un caso, vista l’ora, non si è verificata una tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crolla un blocco della Vela Rossa di Scampia, sgomberi nel palazzo vicino. “Questo rione non riesce a trovare pace”

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