Crohn e Colite Ulcerosa AMICI Italia Troppi pazienti ancora soli

In Italia, molte persone affette da malattie infiammatorie intestinali come Crohn e Colite Ulcerosa si trovano a dover affrontare il problema da sole, senza un adeguato supporto. Secondo un’associazione dedicata, i pazienti spesso non trovano sufficienti punti di riferimento o assistenza continua, anche dopo aver ricevuto diagnosi e cure. La mancanza di un supporto costante si manifesta non solo nel percorso di cura, ma anche nella gestione quotidiana di queste condizioni.

PADOVA (ITALPRESS) – Non basta spegnere l’infiammazione. Non basta prescrivere una terapia. Non basta controllare un esame. Per chi convive con la Malattia di Crohn o con la Colite Ulcerosa, la cura deve significare anche poter studiare, lavorare, viaggiare, costruire relazioni, progettare il futuro e non sentirsi soli davanti a una malattia cronica, complessa e spesso invisibile. E’ questo il messaggio forte emerso dalla Giornata Mondiale delle IBD 2026, promossa da AMICI Italia a Padova con il titolo “Insieme per le IBD. Scienza, cura e benessere a supporto della vita dei pazienti”. Un’intera giornata di confronto tra pazienti, familiari, medici, infermieri, nutrizionisti, psicologi, reumatologi, fisiatri, istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di riportare al centro non solo la malattia, ma la persona che la vive ogni giorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Colite ulcerosa e malattia di Crohn: 97% dei pazienti sente il bisogno di un supporto psicologico

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