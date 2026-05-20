Le sorelle Cristina e Benedetta Parodi hanno rilasciato un'intervista a Giulia Salemi, dove hanno dichiarato di non aver mai avuto litigi nella vita familiare e di ridere molto insieme. Durante l'intervista, hanno anche affermato di non essere perfette e di essere molto spontanee nel rapporto tra di loro. La conversazione si è svolta nel contesto del podcast Non lo faccio x moda, in cui le due sorelle hanno condiviso alcuni aspetti della loro quotidianità e del loro rapporto fraterno.

Rispettivamente classe 1964 e 1972, Cristina e Benedetta Parodi si sono raccontate a tutto tondo, smentendo di essere perfettine. Agli ascoltarori del podcast, Cristina Parodi ha ammesso di avere un lato sexy e passionale nel privato, mentre la sorella minore Benedetta Parodi ha confessato di essere la classica persona che si arrabbia, oltre ad ammettere di essere disordinatissima e smemorata («dimentico tutto, dalle date di compleanno ai giorni delle partenze»). Della loro famiglia, madre insegnante e padre ingegnere, nate e cresciute ad Alessandria, in Piemonte, Cristina e Benedetta Parodi raccontano: «Non siamo affatto come le Kardashian, a casa nostra non ci sono drammi e, anzi, adoriamo ritrovarci insieme e ridere di tutto, come a Natale, quando siamo tutti insieme a tavola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristina e Benedetta Parodi: «Non abbiamo mai litigato nella vita, in famiglia ridiamo un sacco»

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Cristina e Benedetta Parodi: cazzare, spericolate e sexy | Non lo faccio x moda

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