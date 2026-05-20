Durante la Festa della Fragola organizzata dall’associazione La Tenda a Parete, in provincia di Caserta, si è svolto un momento molto sentito con la presenza di Cristina D’Avena. La cantante, nota per le sue canzoni legate al mondo dei cartoni animati, ha coinvolto il pubblico, tra cui giovani, adulti e famiglie, con un’esibizione finale che ha suscitato emozioni intense. In un’intervista, D’Avena ha ricordato il suo rapporto con il personaggio di Licia, affermando di essere stata la prima cosplayer italiana.

Orecchie tese, occhi lucidi e tutti a cantare. Giovanissimi, adulti, genitori, figli. Cristina D’Avena regala una grande emozione nel finale della Festa della Fragola made in Italy a Parete, in provincia di Caserta, organizzata dall’associazione La Tenda. Sul palco colorato di magenta c’è lei: regina e divina di un concerto che difficilmente si potrà dimenticare. È emozionatissima in prima fila contro le transenne Monica, 10 anni: oggi ha fatto la prima comunione, e il regalo della sua mamma per l’occasione è poter ascoltare dal vivo la cantante, che ha conosciuto attraverso lo sguardo dei genitori. Con lei Francesco, Gioia, Giulia, Davide. Bimbi dai nomi comuni che forse sono inventati per esigenze narrative o forse no, ma che riescono a rendere l’idea di un affetto che travalica le generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cristina D'Avena: "Nel mio cuore c’è sempre Licia. Sono stata la prima cosplayer italiana"

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