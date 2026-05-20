Il tecnico italiano ha condiviso la propria esperienza dopo aver guidato la squadra in Portogallo, affermando che l’Estrela è riuscita a salvarsi. Ha spiegato di non aver mai alzato le mani durante la carriera e ha espresso il desiderio di allenare due squadre in Italia. Nell’intervista ha anche parlato dei rapporti con altri allenatori noti, citando incontri con colleghi di lunga esperienza. Le sue parole si sono focalizzate sulla rinascita personale e professionale, senza entrare in dettagli su motivazioni o opinioni personali.

Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma. Adesso penso solo al Mondiale» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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