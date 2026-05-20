Crisi idrica in Lombardia | Le previsioni non confortano

Da sondriotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, la situazione delle riserve idriche mostra un miglioramento rispetto a tre settimane fa, quando si era tenuto l'ultimo incontro sul tema. Tuttavia, le previsioni attuali non indicano una condizione favorevole nel prossimo periodo. La regione sta monitorando attentamente i livelli di acqua disponibili, mentre le autorità continuano a valutare misure di gestione per fronteggiare la crisi idrica in corso. La situazione resta sotto stretta osservazione, con interventi e piani di emergenza in fase di aggiornamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"A livello regionale, lo stato delle riserve idriche è migliorato rispetto a tre settimane fa, quando il tavolo si è riunito l’ultima volta. Ad oggi, abbiamo il 27,8% di risorsa in meno rispetto alla media storica. Ci sono state alcune precipitazioni nevose, che purtroppo non colmano il deficit. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Veneto in crisi idrica: le falde scendono, la neve salva l’AdigeIl deficit idrico che interessa la provincia di Verona e parte del Veneto trova un parziale contrappeso nelle riserve montane, mentre le falde...

Meteo Lombardia, le previsioni da giovedì 5 a domenica 8 marzoSecondo le previsioni di Arpa Lombardia, un'area di alta pressione inizialmente collocata sull'Italia, in successiva estensione all'Europa...

crisi idrica in lombardiaCrisi idrica: l’Adda resta sorvegliata specialeA livello regionale, lo stato delle riserve idriche è migliorato rispetto a tre settimane fa, quando il tavolo si è riunito l’ultima volta. A oggi, abbiamo il 27,8% di risorsa in meno rispetto alla m ... ilcittadino.it

Crisi idrica, accordo Lombardia-Svizzera: saranno innalzati i livelli del lago MaggioreIl tavolo convocato ieri in Regione fa emergere una situazione critica delle riserve di acqua. L'assessore Sertori annuncia: Grazie alla disponibilità delle autorità elvetiche, l'innalzamento della q ... laprovinciadivarese.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web