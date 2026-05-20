Crisi idrica in Lombardia | Le previsioni non confortano

In Lombardia, la situazione delle riserve idriche mostra un miglioramento rispetto a tre settimane fa, quando si era tenuto l'ultimo incontro sul tema. Tuttavia, le previsioni attuali non indicano una condizione favorevole nel prossimo periodo. La regione sta monitorando attentamente i livelli di acqua disponibili, mentre le autorità continuano a valutare misure di gestione per fronteggiare la crisi idrica in corso. La situazione resta sotto stretta osservazione, con interventi e piani di emergenza in fase di aggiornamento.

"A livello regionale, lo stato delle riserve idriche è migliorato rispetto a tre settimane fa, quando il tavolo si è riunito l’ultima volta. Ad oggi, abbiamo il 27,8% di risorsa in meno rispetto alla media storica. Ci sono state alcune precipitazioni nevose, che purtroppo non colmano il deficit. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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