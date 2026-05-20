Nella seconda giornata del Blue Design, si è discusso dell’andamento del mercato globale dei superyacht, con un focus particolare sui costruttori italiani. I dati indicano che il settore mantiene un buon ritmo grazie alla domanda proveniente principalmente dai clienti americani. Le aziende italiane continuano a registrare ordini e consegne, sostenute da una clientela internazionale che cresce nel settore dei motoryacht di lusso. La presenza di investimenti e nuove commesse sembra confermare la stabilità della filiera.

Come sta evolvendo il mercato globale dei superyacht? Nella seconda giornata del Blue Design Summit, la rassegna dedicata alla nautica e blue economy ospitata al Teatro Civico, il keynote speech di Ralph Dazert, Head of Intelligence di Superyacht Times, ha acceso i riflettori sull’andamento internazionale del settore, confermando il ruolo centrale dell’Italia nella cantieristica mondiale. "Il mercato globale – dice Dazert – sta crescendo, tanto che l’industria ha dovuto ampliare la propria produzione, concentrata in un numero ristretto di cantieri navali, collocati soprattutto qui in Italia, i quali dominano il comparto. La flotta mondiale degli yacht oltre i 30 metri continua a crescere senza interruzioni: ogni anno sono prodotte 200 nuove barche, aumentando con un ritmo del 3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costruttori made in Italy: "Tiene il comparto yacht grazie ai clienti americani"

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