Tre speleosub finlandesi hanno descritto come sono stati individuati i corpi nelle acque delle Maldive, evidenziando che il recupero sarà più complicato. Hanno aggiunto che il loro impegno si concentrerà nel contribuire a riportare i cadaveri alle famiglie, sottolineando che l’operazione coinvolgerà il lavoro di numerose persone. La loro testimonianza fornisce dettagli sulla fase di localizzazione e sui possibili ostacoli legati al recupero dei corpi sommersi.

«Faremo la nostra parte per riportare i corpi a casa e alle loro famiglie. L'operazione richiederà il lavoro di decine di persone». Quando i tre speleosub finlandesi - Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist - sono entrati ieri alle 8.30 per tre ore nella grotta di Dhekunu Kandu, nelle acque di Alimathaa, alle Maldive, sapevano già che quella non sarebbe stata una normale missione di recupero. Sapevano che sotto di loro, oltre i passaggi stretti e le camere sommerse a oltre cinquanta metri di profondità, c'erano i quattro italiani della crociera scientifica Duke of York mai più riemersi da giovedì scorso: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e i due ricercatori dell'Università di Genova Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Così abbiamo localizzato i cadaveri. Il recupero? Sarà più difficile». Il racconto dei tre speleosub finlandesi alle Maldive

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