Cos' è l' Effetto Venturi | nuova ipotesi sulla morte dei sub italiani

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è diffusa una nuova ipotesi riguardante la tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani nelle acque delle Maldive. Secondo questa teoria, la causa della loro morte non sarebbe attribuibile a un errore o a una condotta imprudente da parte dei sub. Le autorità stanno ancora indagando per accertare le circostanze precise dell’incidente, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause esatte del decesso.

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L'idea che i cinque italiani morti nelle profondità marine delle Maldive abbiano commesso un errore o siano stati incauti non regge. Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri erano sub esperti e preparati, sapevano quel che facevano e pare alquanto impossibile che abbiano deciso di esplorare le grotte senza un'adeguata preparazione. Ciò che è accaduto nell'atollo di Vaavu forse non lo sapremo mai. Durante il recupero dei corpi sono state rinvenute e recuperate anche le telecamere GoPro e queste potrebbero aiutare gli inquirenti a capire che cosa è accaduto in quei terribili momenti. Per ora si possono soltanto fare delle supposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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