Cosa succede adesso ai 29 italiani della Flotilla fermati da Israele | c' è anche un deputato

Dopo l'abbordaggio da parte delle forze israeliane, 29 italiani che facevano parte della Flotilla sono stati fermati. Le immagini dell'operazione, trasmesse in diretta durante la missione e successivamente distrutte dalle telecamere, hanno attirato l'attenzione internazionale. Tra i fermati c'è anche un deputato, mentre le autorità israeliane non hanno ancora comunicato ufficialmente le ragioni del fermo o i prossimi passi legali previsti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle rappresentanze diplomatiche coinvolte.

E adesso? Cosa succede agli attivisti della Flotilla che sono stati fermati da Israele? Dopo che le immagini dell'abbordaggio da parte dei militari hanno fatto il giro del mondo, perché tutto è stato trasmesso in streaming dalla missione stessa fino a che le telecamere non sono state distrutte. 🔗 Leggi su Today.it

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