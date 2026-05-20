Cosa succede adesso ai 29 italiani della Flotilla fermati da Israele | c' è anche un deputato

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'abbordaggio da parte delle forze israeliane, 29 italiani che facevano parte della Flotilla sono stati fermati. Le immagini dell'operazione, trasmesse in diretta durante la missione e successivamente distrutte dalle telecamere, hanno attirato l'attenzione internazionale. Tra i fermati c'è anche un deputato, mentre le autorità israeliane non hanno ancora comunicato ufficialmente le ragioni del fermo o i prossimi passi legali previsti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle rappresentanze diplomatiche coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E adesso? Cosa succede agli attivisti della Flotilla che sono stati fermati da Israele? Dopo che le immagini dell'abbordaggio da parte dei militari hanno fatto il giro del mondo, perché tutto è stato trasmesso in streaming dalla missione stessa fino a che le telecamere non sono state distrutte. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Polemica al Concertone, Delia toglie «partigiano» da Bella Ciao: rivolta sui social. Lei risponde

Video Polemica al Concertone, Delia toglie «partigiano» da Bella Ciao: rivolta sui social. Lei risponde

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla

Flotilla per Gaza fermata da Israele: trattenuti 29 attivisti italiani, tra loro anche un deputato 5 Stelle e un giornalistaLe forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza.

cosa succede adesso aiAI Act, cosa cambia il 2 agosto 2026: la guida semplice per chi guida un’aziendaDal 2 agosto 2026 entra nel vivo l’AI Act europeo: cosa cambia per le aziende, obblighi, formazione AI, sicurezza dei dati e conformità normativa. businessintelligencegroup.it

ChatGPT, Gemini e Claude down: cosa succede ai chatbot AI | Problemi in corso e segnalazioni, cause ignotePomeriggio complicato per chi usa l’AI, perché ChatGPT, Gemini e Claude hanno avuto problemi quasi in contemporanea: molti utenti non riescono a entrare nei loro siti o app. Le prime segnalazioni sono ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web