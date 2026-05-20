Dopo la partita contro l’Udinese, l’attenzione si sposta sulle prossime mosse dell’allenatore, che ancora non ha annunciato ufficialmente cosa farà dopo Napoli. La prima tappa prevista è Lecce, ma non ci sono dettagli certi riguardo ai suoi piani futuri. Oggi, il giornalista sottolinea come l’incertezza riguardi più il “cosa” farà in seguito, rispetto al “quando” potrà decidere di muoversi. La situazione rimane aperta e senza comunicazioni ufficiali in merito.

Pino Taormina sul Mattino sposta oggi l’attenzione dal “quando” ( la settimana in extremis concessa da De Laurentiis, fischio finale di domenica con l’Udinese ) al “cosa”. Cosa farà Antonio Conte dopo aver chiuso il suo ciclo a Napoli? La risposta è insieme spiazzante: pare che non lo sappia neanche lui, e che la prima destinazione sia il Salento. Non lo sa neppure Conte. Il passaggio chiave dell’articolo di Taormina: “Quello che farà Conte dopo Napoli, questo resta ancora riservatissimo. Ma forse non lo sa neppure lui. Certo, ha spiazzato anche la sua famiglia, visto che nelle intenzioni di moglie e figlia c’era la voglia di continuare a vivere qui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cosa farà Conte dopo Napoli? Non lo sa neanche lui. Prima destinazione: Lecce

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