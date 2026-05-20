Corso carrozzieri Formazione gratis
Questa settimana sono disponibili nuove opportunità di formazione gratuite nel settore della carrozzeria. Si tratta di corsi pensati per chi desidera acquisire competenze specifiche in un settore che richiede professionalità tecniche e pratiche. Le iniziative sono rivolte a persone interessate a migliorare le proprie capacità senza sostenere costi. Le offerte di formazione gratuita rappresentano un'opportunità concreta per chi cerca di inserirsi o aggiornarsi nel mercato del lavoro legato alla riparazione e alla manutenzione di veicoli.
Non mancano anche questa settimana le opportunità per trovare un lavoro o formarsi per un mestiere altamente specializzato. L’azienda Bellini Systems di Perugia, specializzata a livello internazionale nella progettazione e commercializzazione di strumentazioni tecnologiche per carrozzerie, ha riproposto un nuovo corso gratuito di formazione per carrozzieri rivolto a ragazzi tra i 18 e 30 anni di età. Corso a cui stanno partecipando dieci ragazzi che hanno così l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per diventare professionisti qualificati. Una bella opportunità per i giovani, quindi, ma anche per le tante carrozzerie del territorio che continuano a lamentare la difficoltà di trovare personale specializzato da inserire in azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
AUTO GEAR INFORMATION Driving school in Sylhet
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