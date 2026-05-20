Le autorità stanno esaminando le circostanze della morte di cinque italiani avvenuta durante un’immersione alle Maldive. Sono stati recuperati i corpi e si stanno analizzando dettagli come la qualità delle mute indossate e la presenza di brevetti di sub. Le indagini si concentrano anche sui possibili errori o deficienze legate all’attrezzatura e alle certificazioni di sicurezza. Al momento, non sono state rese note altre informazioni ufficiali sui risultati delle verifiche in corso.

Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante l’immersione nelle Maldive che ha provocato la morte di cinque persone. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento delle salme di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, figlia della biologa marina Monica Montefalcone. Nei giorni precedenti erano già stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone, di Federico Gualtieri e dell’istruttore Gianluca Benedetti. La tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu continua però a lasciare aperti diversi interrogativi come i presunti brevetti necessari e le attrezzature utilizzate dai sub, come la muta indossata da Monica Montefalcone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corpi recuperati alle Maldive, la muta inadeguata di Monica Montefalcone e i brevetti mancanti: i punti oscuri

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