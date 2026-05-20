Cormano | adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group deposito atti e pubblicazione dell’avviso

Il Comune ha approvato una variante al Piano di Governo del Territorio per l’area precedentemente occupata dall’ex Viba Group. È stato adottato un nuovo Programma Integrato di Intervento che modifica le previsioni urbanistiche, e sono stati depositati gli atti relativi a questa delibera. Contestualmente, è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo alla procedura, consentendo ai cittadini di consultare i documenti e di partecipare alle eventuali fasi di consultazione previste dalla normativa vigente.

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