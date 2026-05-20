Coppa Puglia 2026 | la Virtus Matera domina il Taranto e vince tutto

La Virtus Matera si è aggiudicata la Coppa Puglia 2026 battendo il Taranto con un risultato netto. Durante la partita, la difesa materina ha neutralizzato efficacemente il rientro di un’attaccante avversaria, impedendole di segnare. Le giocatrici che hanno contribuito al risultato complessivo sono state diverse, con alcune che hanno segnato punti chiave e altre che hanno supportato la squadra in modo determinante. La vittoria rappresenta una conquista significativa per il team in questa competizione regionale.

? Punti chiave Come ha fatto la difesa materina a neutralizzare il rientro di Salerno?. Chi sono le giocatrici che hanno garantito il punteggio corale?. Perché il dominio della Virtus è stato così netto in trasferta?. Quali sono le reali prospettive di questo gruppo per la Serie C?.? In Breve Genco R. segna 14 punti e Genco L. 12 al PalaArchimede. Carroccia realizza 16 punti per il Taranto allenato da Palagiano. Vittoria ottenuta dopo il precedente successo di 52-32 al PalaSassi. Il trionfo regionale proietta la squadra verso le sfide della Serie C. La Virtus Matera Pink ha conquistato la Coppa Puglia 2026 battendo il Taranto per 64-42 al PalaArchimede, siglando un successo netto che arriva dopo la vittoria ottenuta in precedenza al PalaSassi per 52-32. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Support_o Taranto Virtus Matera - Serie C Femminile Finale Coppa Puglia del 19/05/2026

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