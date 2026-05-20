Coppa di Parma Igp | il fatturato al consumo sale a 78 milioni di euro

Il settore della coppa di Parma Igp ha registrato un aumento del fatturato al consumo, raggiungendo i 78 milioni di euro. Nel frattempo, la produzione ha subito una riduzione, sollevando domande sulla relazione tra domanda e offerta. L'export del prodotto ha visto una crescita significativa, passando dal 10% al 30% del totale. Questi dati indicano un cambiamento nelle dinamiche di mercato e nelle preferenze dei consumatori, con un rafforzamento delle esportazioni verso alcuni paesi esteri.

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