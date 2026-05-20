Coppa di Parma Igp | il fatturato al consumo sale a 78 milioni di euro
Il settore della coppa di Parma Igp ha registrato un aumento del fatturato al consumo, raggiungendo i 78 milioni di euro. Nel frattempo, la produzione ha subito una riduzione, sollevando domande sulla relazione tra domanda e offerta. L'export del prodotto ha visto una crescita significativa, passando dal 10% al 30% del totale. Questi dati indicano un cambiamento nelle dinamiche di mercato e nelle preferenze dei consumatori, con un rafforzamento delle esportazioni verso alcuni paesi esteri.
? Domande chiave Perché il valore al consumo cresce mentre la produzione cala?. Quali mercati hanno spinto l'export dal 10% al 30%?. Come può il preaffettato in vaschetta generare 30 milioni di euro?. Perché la GDO assorbe ormai il 70% delle vendite totali?.? In Breve Export in Francia e Canada sale al 30% delle vendite totali nel 2025.. Il preaffettato in vaschetta genera 30 milioni di euro, il 38% del fatturato.. La GDO assorbe il 70% delle vendite totali del prodotto certificato.. Volume preaffettato sale a 525mila chilogrammi con incremento del 26% annuo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Boom delle vendite di preaffettato della Coppa di Parma Igp, che in un anno sono aumentate del 26%, grazie soprattutto alle esportazioni, per un valore delle vaschette al consumo pari a 30 milioni di euro messo a segno nel 2025. #ANSATerraGusto https:// - Facebook facebook
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