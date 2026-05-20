Cooperazione inclusione e comunità | coop insieme festeggia 40 anni
Da quarant’anni, una cooperativa si impegna a offrire servizi educativi e sociali rivolti a persone, famiglie e comunità. Nel corso degli anni, ha sviluppato progetti che puntano sull’inclusione e sulla collaborazione, mantenendo sempre un approccio centrato sulle esigenze individuali. La realtà festeggia ora il suo quarantesimo anniversario, un traguardo che riflette un’attività consolidata nel tempo e radicata nel territorio, con un’attenzione costante alla qualità e alla professionalità dei servizi offerti.
Quarant’anni di lavoro accanto alle persone, alle famiglie e alla comunità, costruendo ogni giorno servizi educativi e sociali fondati sulla professionalità, sulla mutualità e sulla centralità della persona. La cooperativa sociale Insieme festeggia nel 2026 i suoi primi quarant’anni di attività. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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