Cooperazione inclusione e comunità | coop insieme festeggia 40 anni

Da quarant’anni, una cooperativa si impegna a offrire servizi educativi e sociali rivolti a persone, famiglie e comunità. Nel corso degli anni, ha sviluppato progetti che puntano sull’inclusione e sulla collaborazione, mantenendo sempre un approccio centrato sulle esigenze individuali. La realtà festeggia ora il suo quarantesimo anniversario, un traguardo che riflette un’attività consolidata nel tempo e radicata nel territorio, con un’attenzione costante alla qualità e alla professionalità dei servizi offerti.

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