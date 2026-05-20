CONVEGNO LIONS CLUB

Sabato 23 alle 9 si svolgerà presso un luogo pubblico di Foligno un convegno promosso dal Lions Club dedicato al tema della violenza di genere. L’evento si intitola “Violenza di genere tra prevenzione e tutela: un cantiere aperto” e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di diverse realtà. L'incontro mira a affrontare le problematiche legate alla violenza di genere e a discutere strumenti di prevenzione e tutela delle vittime.

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FOLIGNO " Violenza di genere tra prevenzione e tutela: un cantiere aperto ". È l’incontro pubblico promosso dal Lions Club Foligno sabato 23 alle 9.30 a Palazzo Trinci. Il programma riunisce magistrati, avvocati, forze dell’ordine, professionisti della salute, docenti, esperti di comunicazione e rappresentanti dei centri antiviolenza. L’obiettivo è offrire uno sguardo multidisciplinare sulla violenza di genere, affrontando prevenzione, tutela legale, responsabilità narrativa, educazione, interventi sanitari e percorsi di sostegno psicologico. Sarà una giornata di approfondimento dedicata a uno dei temi più urgenti dell’attualità sociale, articolata in tre sessioni tematiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - CONVEGNO LIONS CLUB ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lion Club 2024 Sullo stesso argomento Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day” Morbegno, sport e solidarietà con i Lions: convegno sulle Olimpiadi e iniziativa beneficaAl dibattito anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli poi pizzoccherata solidale per sostenere il servizio Cani Guida Morbegno si... S.Teresa di Riva – Convegno sulla dispersione scolastica con il giudice Roberto Di Bella, Borsa di studio a Cecilia Maria SantoroSi è svolto presso il Palazzo della Cultura di Santa Teresa di Riva l’interessante convegno sul tema della dispersione scolastica organizzato dal Lions Club Santa Teresa di Riva, occasione di confront ... gazzettajonica.it Ieri con e per Grazia Deledda all'UniOlbia. I relatori Dino Manca e Salvatore Bulla ci hanno aperto nuovi orizzonti. Grazie agli organizzatori: IEM, ISSR, OESSH e Lions Club, a tutti i partecipanti e a Mauro Fancello per le immagini. (Voce di Grazia Deledda) #m x.com Convegno dei Lions Club su Agricoltura, Alimentazione e SostenibilitàIn un’epoca in cui le sfide ambientali, sociali ed economiche si intrecciano, il settore agricolo e alimentare si trova al centro di un dibattito cruciale per il nostro futuro. La crescente domanda di ... rietinvetrina.it