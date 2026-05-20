Controlli straordinari lungo le strade e le zone residenziali di Umbertide | il bilancio della Polizia

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, la Polizia di Stato di Città di Castello ha effettuato controlli straordinari nelle strade e nelle aree residenziali di Umbertide, coinvolgendo anche il Reparto Prevenzione Crimine. Le operazioni hanno riguardato principalmente verifiche di documenti, controlli su veicoli e persone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi si sono svolti in vari momenti e zone del territorio comunale, senza provocare disagi o incidenti di rilievo.

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Proseguono i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Polizia di Stato di Città di Castello nel Comune di Umbertide con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Obiettivo controllare le strade per arginare la piaga dei furti in appartamento portata avanti da bande. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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