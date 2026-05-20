Controlli straordinari lungo le strade e le zone residenziali di Umbertide | il bilancio della Polizia

Nelle ultime settimane, la Polizia di Stato di Città di Castello ha effettuato controlli straordinari nelle strade e nelle aree residenziali di Umbertide, coinvolgendo anche il Reparto Prevenzione Crimine. Le operazioni hanno riguardato principalmente verifiche di documenti, controlli su veicoli e persone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi si sono svolti in vari momenti e zone del territorio comunale, senza provocare disagi o incidenti di rilievo.

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