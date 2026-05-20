Nella Bassa bergamasca orientale, la Polizia locale ha effettuato controlli antidroga che hanno portato a quattro persone denunciate. Durante le operazioni sono stati sequestrati denaro e stupefacenti, anche se il dettaglio del quantitativo di sostanze trovate non viene specificato. Le operazioni sono state svolte come parte di un’azione di contrasto al traffico di droga nella zona. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sui luoghi specifici degli interventi.

I CONTROLLI. L’operazione della Polizia locale del Distretto Bassa bergamasca orientale ha portato anche al sequestro di 1.650 euro in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Quattro persone denunciate, oltre tre etti di droga sequestrati e 1.650 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta nell’ultimo mese dalla Polizia locale del Distretto Bassa bergamasca orientale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto all’illegalità. Gli agenti, dopo attività mirate di osservazione e monitoraggio nelle aree più sensibili, sono intervenuti in diversi contesti urbani interessati da segnalazioni e movimenti sospetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Controlli antidroga nella Bassa: quattro nei guai, sequestrati soldi e stupefacenti

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