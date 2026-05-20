Contratti in scadenza i precari della giustizia tornano in piazza | Funzionamento degli uffici a rischio

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i precari dell’ufficio per il processo si sono riuniti di nuovo in piazza davanti agli uffici giudiziari del distretto palermitano. La mobilitazione riguarda i contratti in scadenza e le criticità legate al funzionamento degli uffici, che rischia di compromettere le attività giudiziarie. La protesta coinvolge lavoratori che operano in ambito giudiziario e che chiedono interventi immediati per risolvere le questioni relative alla stabilità del personale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante la manifestazione.

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Sono tornati oggi in piazza le lavoratrici e i lavoratori dell’ufficio per il processo, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto palermitano. Dalle 10 alle 12 si è tenuto un sit-in indetto da Fp Cgil e Usb davanti al tribunale, in piazza Vittorio Emanuele Orlando. A un mese dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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