Contratti in scadenza i precari della giustizia tornano in piazza | Funzionamento degli uffici a rischio

Oggi i precari dell’ufficio per il processo si sono riuniti di nuovo in piazza davanti agli uffici giudiziari del distretto palermitano. La mobilitazione riguarda i contratti in scadenza e le criticità legate al funzionamento degli uffici, che rischia di compromettere le attività giudiziarie. La protesta coinvolge lavoratori che operano in ambito giudiziario e che chiedono interventi immediati per risolvere le questioni relative alla stabilità del personale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante la manifestazione.

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