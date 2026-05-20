Contrasto all' erosione costiera | al via la fase di ricognizione con Province e Comuni
La Regione Puglia ha avviato una fase di ricognizione con Province e Comuni per affrontare l’erosione delle coste. Sono stati stanziati 26,4 milioni di euro destinati a interventi di difesa contro il fenomeno, che si è intensificato a causa dei cambiamenti climatici e di eventi meteomarini estremi. La procedura prevede incontri e analisi sul territorio per individuare le aree più a rischio e definire le azioni di intervento necessarie. La fase di ricognizione rappresenta il primo passo del progetto di tutela delle coste pugliesi.
Entra nel vivo il percorso avviato da Regione Puglia per destinare 26,4 milioni di euro alla difesa delle coste pugliesi dagli effetti dell’erosione, delle frane e dell’arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall’intensificarsi degli eventi meteomarini estremi.Con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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