Contrasto all' erosione costiera | al via la fase di ricognizione con Province e Comuni

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha avviato una fase di ricognizione con Province e Comuni per affrontare l’erosione delle coste. Sono stati stanziati 26,4 milioni di euro destinati a interventi di difesa contro il fenomeno, che si è intensificato a causa dei cambiamenti climatici e di eventi meteomarini estremi. La procedura prevede incontri e analisi sul territorio per individuare le aree più a rischio e definire le azioni di intervento necessarie. La fase di ricognizione rappresenta il primo passo del progetto di tutela delle coste pugliesi.

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Entra nel vivo il percorso avviato da Regione Puglia per destinare 26,4 milioni di euro alla difesa delle coste pugliesi dagli effetti dell’erosione, delle frane e dell’arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall’intensificarsi degli eventi meteomarini estremi.Con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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